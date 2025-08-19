ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Книга про трипільські поселення в Івано-Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Палаці Потоцьких відбудеться презентація книги Марії Вуянко “Трипільські поселення в Івано-Франківську”

Автор: Уляна Роднюк
19/08/2025 21:20
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

20 серпня у Палаці Потоцьких відбудеться презентацію книжки Марії Вуянко “Трипільські поселення в Івано-Франківську”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Палац Потоцьких

Початок: 14:00 год


Вартість: вхід вільний

Додатково:

Марія Вуянко — одна з провідних дослідниць археології Прикарпаття, яка присвятила своє життя збереженню та популяризації культурної спадщини. Вона ділиться нею через наукові праці, відкриття й активну громадську діяльність.

У новій книзі авторка наголошує, що трипільська культура — одне з найдавніших і найцікавіших явищ в історії нашої цивілізації. Видання охоплює шлях від першої знахідки пам’яток Трипілля на території Івано-Франківська до багаторічних досліджень, аналізу та інтерпретації.

Це історія, де сенсаційні відкриття стають відправною точкою для глибокого наукового осмислення, датування й важливих висновків.

Крім того, науково-дослідний відділ палацу Потоцьких представить презентацію про архітектурно-археологічні об’єкти, які були виявлені на території комплексу під час превентивних археологічних досліджень 2024 року, здійснених археологами ДП “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України за безпосередньої участі фпхівців-науковців КП ПІК ПАЛАЦ.

СХОЖІ НОВИНИ