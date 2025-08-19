У Палаці Потоцьких відбудеться презентація книги Марії Вуянко “Трипільські поселення в Івано-Франківську”

20 серпня у Палаці Потоцьких відбудеться презентацію книжки Марії Вуянко “Трипільські поселення в Івано-Франківську”.

Початок: 14:00 год



Вартість: вхід вільний

Марія Вуянко — одна з провідних дослідниць археології Прикарпаття, яка присвятила своє життя збереженню та популяризації культурної спадщини. Вона ділиться нею через наукові праці, відкриття й активну громадську діяльність.

У новій книзі авторка наголошує, що трипільська культура — одне з найдавніших і найцікавіших явищ в історії нашої цивілізації. Видання охоплює шлях від першої знахідки пам’яток Трипілля на території Івано-Франківська до багаторічних досліджень, аналізу та інтерпретації.

Це історія, де сенсаційні відкриття стають відправною точкою для глибокого наукового осмислення, датування й важливих висновків.

Крім того, науково-дослідний відділ палацу Потоцьких представить презентацію про архітектурно-археологічні об’єкти, які були виявлені на території комплексу під час превентивних археологічних досліджень 2024 року, здійснених археологами ДП “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України за безпосередньої участі фпхівців-науковців КП ПІК ПАЛАЦ.