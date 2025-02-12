У селі Космач представили близько сотні коней в унікальній упряжі. ВІДЕО

Минулої неділі, 9 лютого, у Космач з’їхалися фірмани з усіх куточків Гуцульщини, аби похизуватися породистими кіньми у майстерній упряжі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Такий захід організували вперше, йдеться у сюжеті 402 Каналу, пише Рпортер.

Двох чорних жеребців вагою майже з тонну привіз на виставку Микола Мотрук. Чоловік займається кінним господарством з дитинства. Породи жеребців – унікальні.

На виставці вони так і вирізняють з-поміж інших своєю масивністю. Один із красенів французького походження “Першерон” – висотою понад 170 сантиметрів.

Його чоловік використовує не тільки в сільському господарстві, а й для поліпшення інших порід, адже ціна таких може сягати до 20 тисяч доларів.

Бельгійську самку Урсулу привіз на виставку Роман Реведжук. Чоловік каже, це одна з найдавніших європейських порід ваговозів, яка використовується у фермерстві.

Чоловік планує розводити коней, хоче показати, що в й в Україні є породисті коні, не тільки за кордоном.

Відчути дух Карпат та місцевий колорит зібрались сотні людей. Це дійство організував Микола Варзарук.

Такі традиції були в наших дідів, татів і прадідів, і ми хотіли відновити те, що було спокон віків. Це з`їзд бутинарів, присвячується коням, людям і ґаздам, які тримають гарних коней. Як деякі люблять машини, так тут люблять коней. Їм увагу приділяють більше, ніж машині, – говорить Микола Варзарук.

Такий з`їзд місцеві планують зробити регулярним, аби відроджувати вже давно забуті традиції.