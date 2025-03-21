У Тлумачі на колінах зустріли загиблого захисника Володимира Візнюка

Сьогодні, 21 березня, тлумачани вийшли на вулиці та в центр міста, щоб попрощатися із полеглим воїном Володимиром Візнюком з села Долина Олешанської сільської територіальної громади, який загинув в російсько-українській війні.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада.

“Місцеві мешканці створили живий коридор та, під бій дзвонів і пісню «Пливе кача по Тисині…», на колінах зустріли полеглого земляка. Спільно із деканами Тлумацькими о. Павлом Дутчаком (УГКЦ) та о. Василем Стадником (ПЦУ) усі присутні помолилися за упокій душі загиблого Героя.

Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати дорогої та рідної людини, нашого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України!, – йдеться у дописі.