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У Верховинському районі сьогодні день жалоби

Автор: Lilia
03/03/2025 18:17
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3 березня 2025 року – оголосили днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця – Сорохана Івана.

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Пише Правда.іф з посиланням на Верховинську районну раду.

Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради оголошено 03 березня 2025 року днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця – СОРОХАНА Івана Івановича, уродженця селища Верховина Верховинського району.

На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності.

Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території району, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.