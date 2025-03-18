У відкритий доступ виклали понад 3 000 унікальних фото Українських січових стрільців

У відкритий доступ виклали альбом з унікальними фото Українських січових стрільців з архівів Українського Музею та Бібліотеки у Стемфорді. Колекція налічує понад 3000 оцифрованих знімків. Це фото 1914-1918 років, на яких зафіксовані бої січовиків на Галичині, похід на схід України, Київ 1918 та багато інших знакових епізодів.

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Оцифруванням займався Василь Лопух. Усі фотографії доступні на сайті за посиланням, пише Бліц-Інфо.

“Мій емоційний стан сьогодні складно описати. На старих фотографіях – молоді воїни, які спершу воювали проти царської Росії у складі австрійській армії, а пізніше боролися за незалежність України. Нині такі самі за віком молоді воїни знову захищають Україну від російської агресії. Представляю результат багаторічної праці та дякую всім за підтримку”, – ділиться Василь Лопух.

Архів фотографій Легіону Українських Січових Стрільців створили на основі оцифрованих зображень з оригінальних фотонегативів на склі (кліше), що зберігаються в архівах. Окрім Українського Музею та Бібліотеки у Стемфорді, допоміг фонд Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці.

Розділ «Фото архів УСС» складається з кількох тематичних підрозділів і галерей, зокрема: «Роки», «Регіони бойових дій», «Авторські фотографії» тощо. Знімки згруповано і викладено у відповідних тематичних розділах.

Додаткова інформація дозволяє робити пошук за роками, місцем бойових дій, прізвищем фотографа, прізвищами людей, зображених на фотографіях. Загалом кількість місцевостей, де відбувалися бойові дії, або місць, де зроблено фотографію, сягає майже 200 назв.