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У яких громадах Івано-Франківщини живуть найбільше переселенців

Автор: Оксана Марушкевич
21/05/2025 15:48
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На Івано-Франківщині найбільше переселенців проживають в Івано-Франківській громаді. На березень 2025 року їхня кількість становила 39 тисяч 710. Загалом в області зареєстровані щонайменше 92 тисячі 624 внутрішньо переміщені людини. Окрім Івано-Франківська, значну кількість переселенців прихистили у Коломиї, Калуші, Богородчанах та гірських громадах.

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Щоб дізнатися цю інформацію, Суспільне надіслало інформаційні запити у 62 громади Івано-Франківської області. Відповіді надали у 58, тому опублікована в цьому матеріалі кількість ВПО може змінюватися. В окремих громадах зазначили, що реальна цифра переселенців може відрізнятися через затримки зі зняттям з реєстрації.

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Співвідношення кількості ВПО, які проживають у міських, селищних та сільських громадах Івано-Франківщини (станом на березень 2025). Суспільне Івано-Франківськ

Скільки переселенців живуть у міських громадах Івано-Франківщини

На березень 2025 року у міських громадах Івано-Франківської області проживали щонайменше 73 тисячі 852 внутрішньо переміщені людини. Найбільше переселенців реєструвалися в таких громадах:

  • Івано-Франківська — 39 тисяч 710 людей;
  • Коломийська — 8 тисяч 638 людей;
  • Косівська — 5 тисяч 702 людини;
  • Яремчанська — 5 тисяч 605 людей;
  • Калуська — 4 тисячі 678 людей (з них 4078 переселенців мешкають у Калуші, решта — у старостинських округах громади).
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Скільки переселенців зареєстровані у міських громадах Івано-Франківської області на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Менше, ніж три тисячі ВПО, обрали для місця тимчасового проживання Тисменицьку (2539 людей) та Надвірнянську (2488 людей) громади. Найменша кількість переселенців зареєстрована у Городенківській громаді — 279.

У Рогатинській міській раді зазначили, що у їхній громаді зареєстровані 1474 ВПО, проте фактично там живуть 322 людини.

Долинська міськрада не надала Суспільному відповідь на питання про те, скільки переселенців зареєструвалися в їхній громаді.

Яка кількість ВПО зареєстрована у селищних громадах Івано-Франківської області

Орієнтовно 13 тисяч 385 внутрішньо переміщених людей живуть у селищних громадах Івано-Франківщини на березень 2025 року. Найбільше переселенців зареєструвалися в таких громадах:

  • Ворохтянська — 5384 людини;
  • Богородчанська — 3453 людини.
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Скільки переселенців зареєстровані у селищних громадах Івано-Франківської області на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

У Заболотівській селищній раді зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в їхній громаді зареєструвалися 2307 внутрішньо переміщених людей, проте 1457 вибули. На березень 2025 року фактична кількість ВПО, які мешкають у Заболотові та старостинських округах, складає 850.

Найменше переселенців зареєстровані у Ланчинській (98 людей), Гвіздецькій (92 людини), Брошнів-Осадській (приблизно 90 людей), Букачівській (48 людей) та Обертинській (45 людей) селищних громадах.

Скільки переселенців живуть у сільських громадах Івано-Франківщини

Щонайменше 5387 жителів інших регіонів України, які були змушені покинути свої домівки через війну, зареєструвалися у сільських громадах Івано-Франківщини. Найбільше переселенців оселилися у Поляницькій громаді — 3319 людей.

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Скільки переселенців зареєстровані у сільських громадах Івано-Франківської області на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Найменше внутрішньо переміщених людей проживають у таких сільських громадах:

  • П’ядицька — 19 людей;
  • Спаська — 17 людей;
  • Космацька — 15 людей.

МатеївецькаРожнівська та Угринівська сільради не надали Суспільному інформацію щодо переселенців.