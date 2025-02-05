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У Ямниці проведуть до місця останнього спочинку захисника Василя Деркача

Автор: Lilia
05/02/2025 09:37
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Четвертого лютого Ямницька громада на Івано-Франківщині зустріла скорботний кортеж з тілом померлого військовослужбовця Василя Деркача. У воїна зупинилося серце, він перебував на лікуванні в лікарні від серпня 2024 року.

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Пише Правда.іф з посиланням на сайт громади.

Сьогодні, 5 лютого, о 12 годині похоронять Героя в рідному домі в селі Ямниця (вул. Шевченка, 59).

Народився Василь Іванович Деркач 18 травня 1966 р. в с. Ямниця. З березня 2023 р. боєць захищав Україну від загарбників у лавах ЗСУ. Ніс службу на Запорізькому напрямку.