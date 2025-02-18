Україна показала другий найкращий результат за історію участі в Іграх Нескорених

Українська команда виборола 30 нагород та третє місце в медальному заліку в Іграх Нескорених.
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Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф
Цього року українці уп’яте брали участь в міжнародних мультидисциплінарних змаганнях ветеранів та чинних військовослужбовців, поранених або з інвалідністю на службі.
Наша команда, яку представляли 35 ветеранів та військовослужбовців, здобула 30 медалей:
- 12 золотих;
- 11 срібних;
- 7 бронзових.
Наші захисники піднімались на п’єдестал у семи видах спорту. Найбільшу кількість медалей українці завоювали у плаванні, по 5 нагород здобули у лижних перегонах та біатлоні.
“Дякую нашим спортсменам за мужність та силу духу. Особлива подяка нашому земляку – Андрію Бойчуку, ветерану російсько-української війни, який достойно представляв Україну та Прикарпаття на міжнародних змаганнях. Пишаємося нашими Нескореними!” – каже посадовиця.