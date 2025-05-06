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Україна повернула з російського полону 205 воїнів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна повернула з російського полону 205 воїнів. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Олег Мамчур
06/05/2025 15:53
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У День піхоти Україна повернула з російського полону 205 захисників.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, пише Правда.

“Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності”.

Як уточнюють у Коордштабі, цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя.

Обмін, який відбувся 6 травня, – вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

Україна повернула з російського полону 205 воїнів. ФОТОРЕПОРТАЖ