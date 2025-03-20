Укриття, шкільні автобуси, безкоштовні обіди: що зміниться для українських школярів

З вересня минулого року понад 100 тис. дітей повернулись до очного навчання, і влада прагне потроїти цей показник. Для цього в державному бюджеті на 2025 рік закладено рекордні 194,3 млрд грн на освіту та науку.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, один із найпріоритетніших напрямків – це безпека навчання. Цього року передбачено рекордні 6,2 млрд грн субвенції на облаштування шкільних укриттів.

“Сьогодні наша країна живе в умовах постійних ракетних атак. Тому безпека кожного українця, і, в першу чергу, наших дітей – це головний пріоритет держави. На жаль, війна показала, що в частині закладів освіти або зовсім немає бомбосховищ, або вони не є придатними для перебування у них дітей. Але все одно вони використовуються, попри їхній стан. І це питання необхідно терміново виправляти. Першочергове завдання для влади – зробити навчальний процес безпечним та комфортним”, – розповіла Олена Шуляк.

Очільниця “Слуги Народу” додала, що для держави дуже важливо зробити комфортним перебування дітей в закладах освіти. Саме тому в цьому році на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів виділені рекордні 2,8 млрд грн. Понад 1,6 млн дітей вже отримують безкоштовні обіди, а з вересня ця практика пошириться на всіх учнів, незалежно від віку, які живуть на прифронтових територіях. Крім того, 1,2 млрд грн спрямовано на модернізацію шкільних їдалень.

Політикиня зазначила, що ще 1,6 млрд грн передбачено на закупівлю шкільних автобусів. Закуповувати планується автобуси українського виробництва.

“За ці кошти школи зможуть закупити понад 600 автобусів, що загалом дасть змогу підвозити понад 30 тис. учнів. Навіть у найвіддаленіших куточках нашої країни діти матимуть доступ до освіти. Це дасть змогу також розвивати вітчизняний автопром”, – пояснила Олена Шуляк.

В партії “Слуга Народу” нагадали, що в 2025 році близько 500 тис. освітян отримують щомісячно надбавки в 1000 грн “на руки”. З вересня, тобто з початку нового навчального року, ця сума зросте вдвічі – до 2000 грн кожному вчителю. Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 млрд грн. Також держава передбачила кошти на професійне зростання вчителів та підвищення їхньої кваліфікації.

Парламентарка додала, що фінансування Нової української школи за ці два роки збільшено майже вдвічі – 2,15 млрд грн у порівнянні з 1,5 млрд у 2024 році. На ці кошти вдасться закупити обладнання, засоби навчання для шкіл, а також забезпечити професійний розвиток учителів. Крім того, з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання, що дозволить їм в майбутньому усвідомлено обирати професію.

В партії “Слуга Народу” раніше повідомляли, що цього року пріоритетним напрямом у сфері охорони здоров’я є відновлення та реконструкція ключових медичних закладів. Держава планує будівництво та повне оновлення 15-ти важливих лікарень у 12 регіонах. Окрім того, мільйони гривень держава разом із міжнародними партнерами в 2025 році інвестує в закупівлю нового й передового медичного обладнання.