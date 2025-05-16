Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених

Сторони домовилися про обмін.

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На переговорах у Стамбулі українська та російська делегації обговорили питання обміну військовополоненими, пише Правда.іф з посиланням на Уніан.

Як повідомив під час брифінгу міністр оборони Рустем Умєров, сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі “1000 на 1000”. Він не став уточнювати, коли саме це станеться, зазначивши, що це буде скоро:

“Найближчим часом. Ми знаємо дату”.

Згодом аналогічну заяву зробив глава російської делегації, помічник кремлівського правителя Путіна Володимир Мединський.