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Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 17:11
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ДІМ РІА
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Сторони домовилися про обмін.

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На переговорах у Стамбулі українська та російська делегації обговорили питання обміну військовополоненими, пише Правда.іф з посиланням на Уніан.

Як повідомив під час брифінгу міністр оборони Рустем Умєров, сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі “1000 на 1000”. Він не став уточнювати, коли саме це станеться, зазначивши, що це буде скоро:

“Найближчим часом. Ми знаємо дату”.

Згодом аналогічну заяву зробив глава російської делегації, помічник кремлівського правителя Путіна Володимир Мединський.

“Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 людей”, – сказав він.