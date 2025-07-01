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В Делятині поховали Героя Миколу Русиняка. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Делятині поховали Героя Миколу Русиняка. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
01/07/2025 17:15
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30 червня в селищі Делятин з військовими почестями поховали померлого військовослужбовця Миколу Русиняка.

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