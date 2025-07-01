В Делятині поховали Героя Миколу Русиняка. ФОТО

30 червня в селищі Делятин з військовими почестями поховали померлого військовослужбовця Миколу Русиняка.
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Батьки, дружина, діти, онуки залишилися без надійного плеча, без люблячого сина, чоловіка, батька, дідуся.
Під звуки військового оркестру та тужливу трембіту Воїна провели до місця вічного спочинку – на кладовище по вул. Шевелівка.