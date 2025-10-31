В Івано-Франківську нетверезий водій врізався в огорожу і втік (ФОТО)

Аварія трапилася 31 жовтня опівночі в Івано-Франківську на вулиці Північний Бульвар.

Як попередньо встановили правоохоронці, 31-річний житель Калуського району, керуючи автомобілем «Volkswagen Jetta», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення з металевою огорожею.

Після вчинення ДТП керманич покинув місце події, пише Поліція Івано-Франківської області.

У результаті аварії пасажирка автомобіля, 1990 року народження, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Поліцейські Управління патрульної поліції оперативно розшукати та затримати винуватця аварії. Встановлено, що він був у стані алкогольного спʼяніння.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.