В Івано-Франківській ОКЛ жінці пересадили нирку її чоловіка

44-річна Олеся Шіхі боролася з патологією нирок понад 15 років. Через хронічний пієлонефрит її чекав або діаліз до кінця життя або пересадка.

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Півтора року жінка стояла в черзі на трансплантацію, однак донора не знайшлося. І тоді її чоловік вирішив запропонувати свою нирку, розповіли у КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

Подружжя здолало довгий шлях до операції. Пані Олеся розповідає, що треба було здавати багато аналізів на сумісність. Для цього їздили у Львів. І хоча її чоловік іншої національності, громадянин Тунісу, саме він виявився тим донором, нирка якого ідеально підійшла.

“Почуваюся добре. Потроху в норму приходить і мій чоловік, – розповідає пані Олеся. – Він наразі ще чується ослабленим і перебуває на лікарняному, але ми задоволені результатом й лікарі кажуть, що то в нас рідкісний випадок такої сумісності…”

Трансплантацію зробили сьомого лютого. Цими днями пацієнтка прийшла на огляд. Супровід та спостереження лікарів відбуватиметься впродовж наступних півроку щонайменше раз на місяць

Поки триває період реабілітації, звісно, ще є певні нюанси, але пані Олеся стверджує, що вже відчуває приплив енергії, починає їсти те, чого їй раніше не можна було.

Жінка згадує, як раніше часто почувалася зле – був високий тиск, набрякали ноги, відчувала втому. Вона щаслива, що вдалося зробити трансплантацію, та дуже вдячна лікарям за емпатію, доброту і фаховість”.

Трансплантолог Євген Баланик зазначає, що це – унікальний випадок, адже «дуже рідко буває, що чоловік підходить дружині за сумісністю». Лікар пояснює, що жінка потребувала трансплантації, бо у неї виявили хронічну ниркову недостатність п’ятого ступеня, а це означає, що функція нирок втрачена повністю.