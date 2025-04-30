В Івано-Франківську провели юридичний день для ветеранів

30 квітня в Івано-Франківську відбувся юридичний день для ветеранів і ветеранок – захід, спрямований на інформування та надання безплатних юридичних консультацій для представників ветеранської спільноти та їхніх родин.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Як розповів ветеран та керівник ветеранського напряму платформи “Тепле місто” Андрій Фармуга, основна мета події – показати, що існують як державні, так і громадські ініціативи, які надають фахову юридичну допомогу безплатно, пише Місто.
“Серед ветеранів є стереотип, що якісні юридичні послуги доступні лише за гроші в приватних адвокатів. Ми прагнемо змінити це уявлення”, – зазначив Фармуга.
Під час заходу місцеві юридичні організації презентували свої послуги. Зокрема, адвокат Оксана Міськів із об’єднання “Моріс Груп” розповіла про безоплатну юридичну допомогу, яку надають ветеранам, зокрема з питань судового захисту, грошових виплат та встановлення зв’язку між травмами і військовою службою.
“Найбільше запитів надходить щодо виплат і визнання хвороб пов’язаними з військовою службою. Від цього напряму залежить розмір грошової допомоги”, – пояснила юристка.
Учасник бойових дій Євген Боринець поділився особистим досвідом. Він уже два роки має інвалідність, але досі не отримав відповідних виплат.
Нагадаємо, згідно з законодавством, військовослужбовці, яким встановлено інвалідність через службу, мають право на одноразову допомогу:
• I група – 1 073 600 грн;
• II група – 805 200 грн;
• III група – 671 000 грн.
Організатори юридичного дня планують продовжити серію подібних заходів, аби ще більше ветеранів отримали необхідну підтримку.