В Івано-Франківську провели юридичний день для ветеранів

30 квітня в Івано-Франківську відбувся юридичний день для ветеранів і ветеранок – захід, спрямований на інформування та надання безплатних юридичних консультацій для представників ветеранської спільноти та їхніх родин.

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Як розповів ветеран та керівник ветеранського напряму платформи “Тепле місто” Андрій Фармуга, основна мета події – показати, що існують як державні, так і громадські ініціативи, які надають фахову юридичну допомогу безплатно, пише Місто.

“Серед ветеранів є стереотип, що якісні юридичні послуги доступні лише за гроші в приватних адвокатів. Ми прагнемо змінити це уявлення”, – зазначив Фармуга.

Під час заходу місцеві юридичні організації презентували свої послуги. Зокрема, адвокат Оксана Міськів із об’єднання “Моріс Груп” розповіла про безоплатну юридичну допомогу, яку надають ветеранам, зокрема з питань судового захисту, грошових виплат та встановлення зв’язку між травмами і військовою службою.

“Найбільше запитів надходить щодо виплат і визнання хвороб пов’язаними з військовою службою. Від цього напряму залежить розмір грошової допомоги”, – пояснила юристка.

Учасник бойових дій Євген Боринець поділився особистим досвідом. Він уже два роки має інвалідність, але досі не отримав відповідних виплат.

Нагадаємо, згідно з законодавством, військовослужбовці, яким встановлено інвалідність через службу, мають право на одноразову допомогу:

• I група – 1 073 600 грн;

• II група – 805 200 грн;

• III група – 671 000 грн.

Організатори юридичного дня планують продовжити серію подібних заходів, аби ще більше ветеранів отримали необхідну підтримку.