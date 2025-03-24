В Івано-Франківську стартувало навчання для ветеранів і їх дружин з написання грантів

У Івано-Франківську в громадській організації “Захист держави” для сімей військовослужбовців проводились навчання з залучення фінансування для реалізації власних проєктів.

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20 березня на базі громадської організації «Захист держави» стартувала серія спеціалізованих тренінгів з написання грантових заявок, орієнтованих на родини військовослужбовців та ветеранів. Цей двогодинний інтенсив має на меті надання учасникам практичних навичок у сфері пошуку фінансування для реалізації бізнес-ініціатив та соціальних проєктів.

Навчання проводить експертка з грантрайтингу Катерина Чубарь, яка володіє багаторічним досвідом у сфері успішного залучення фінансування для громадських і бізнесових ініціатив.

«Наша мета — не лише ознайомити з теоретичними аспектами, але й надати учасницям конкретні інструменти для самостійного пошуку та отримання грантів. Ми зосереджуємося на розробці бізнес-ідей, які мають реальні шанси на отримання фінансування», — пояснила Катерина Чубарь.

Перший тренінг був присвячений практичній роботі над заявками. Учасниці мали можливість обговорити свої ідеї, серед яких були створення школи масажу, відкриття центру дитячого масажу та запуск майстерні ароматичних свічок.

«Я мрію відкрити школу масажу в Івано-Франківську, де буду навчати високоякісним технікам. У Харкові я вже здобула чимало досвіду, проте прагну реалізувати щось нове тут, щоб мій чоловік, який нині на фронті, міг мати місце, куди повернутися та долучитися», — поділилася Наталія, дружина військовослужбовця та учасниця тренінгу.

«Я працюю медсестрою, проте моя мрія — відкрити власний центр масажу для новонароджених. Наразі я активно навчаюся, читаю багато фахової літератури та шукаю підтримку. Цей тренінг надає мені шанс повірити в себе і зробити перший крок до реалізації мрії», — поділилася Світлана, яка відвідала подібний захід уперше.

«Я спеціалізувалася на створенні лекал та пошитті одягу, а тепер прагну перетворити це на повноцінний бізнес. Участь у таких тренінгах завжди приносить нові знайомства, свіжі ідеї та підтримку», — підкреслила Тетяна з Кривого Рогу.

Ігор Петрів – ветеран, який воював з 2015 року на Донецькому напрямку. Після демобілізації він займався волонтерською діяльністю та продовжив розвивати свій бізнес. Однак, з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, Ігор добровільно повернувся до лав Збройних сил України.

«У 2023 році під Бахмутом завершилася моя служба. Нині я знову зайнявся бізнесом, яким займаюся вже майже 15 років. Моя справа пов’язана зі знищенням грибка та гідроізоляцією», – поділився своєю історією ветеран.

Ігорю допомагають колишні військовослужбовці, які повернулися до цивільного життя, а частину свого доходу ветеран-підприємець жертвує на підтримку армії.

Навчальна програма в громадській організації “Захист держави” вичерпно охоплює всі основні етапи процесу написання грантових заявок — починаючи з пошуку відповідних можливостей фінансування і завершуючи правильним оформленням заявок. Особлива увага приділяється типовим помилкам, які часто стають на заваді успішному отриманню фінансування.

«Для багатьох дружин військовослужбовців заснування власного бізнесу є не лише способом самореалізації, а й можливістю забезпечити фінансову стабільність сім’ї. Проте часто для старту бракує саме фінансових ресурсів, і гранти можуть стати тим джерелом підтримки, яке допоможе втілити їхні ідеї у життя», — зазначила керівниця обласного осередку ГО «Захист держави» Оксана Криницька.

Громадська організація «Захист держави» має намір організовувати такі тренінги щотижня протягом цілого місяця. Запис на участь здійснюється заздалегідь.

Організатори наголошують, що подібні ініціативи сприяють не лише особистісному розвитку учасників, але й загальному економічному зростанню регіону, відкриваючи нові можливості для ветеранського й сімейного бізнесу.