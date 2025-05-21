В середмісті Івано-Франківська раптово помер чоловік

Біля Центрального ринку на вулиці Дністровській помер чоловік.
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Про це Правді повідомили у поліції Івано-Франківської області.
“Чоловіку, 1956 року народження раптово стало погано. Він помер на місці”, — зазначили у поліції.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, видимих слідів насильницької смерті немає.
Тіло чоловіка відправлять в морг для проведення судово-медичної експертизи.