В середмісті Івано-Франківська раптово помер чоловік

Біля Центрального ринку на вулиці Дністровській помер чоловік.

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Про це Правді повідомили у поліції Івано-Франківської області.

“Чоловіку, 1956 року народження раптово стало погано. Він помер на місці”, — зазначили у поліції.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, видимих слідів насильницької смерті немає.

Тіло чоловіка відправлять в морг для проведення судово-медичної експертизи.