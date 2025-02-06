ВАКС передав державі готельний комплекс у Буковелі, який належав ексохоронцю Януковича

У дохід держави стягнули активи колишнього керівника охорони експрезидента-втікача Віктора Януковича В’ячеслава Заневського.

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Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

“Вищий антикорупційний суд 05 лютого 2025 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”, – зазначається у повідомленні.

У дохід держави стягнули такі активи Заневського: 100% статутного капіталу ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», п’ять об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, дві квартири, чотири паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 000 гривень.

У міністерстві зазначили, що Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ СКІ», яке здійснює управління готельним комплексом AmstelSki у Буковелі.