ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Від форми до фломастерів: скільки коштує зібрати першачка у Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

Від форми до фломастерів: скільки коштує зібрати першачка у Франківську

Автор: Олег Мамчур
19/08/2025 17:04
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

До початку нового навчального року батьки першокласників традиційно стикаються з чималим списком покупок. Форма, рюкзак, канцелярія, взуття – усе це потребує не лише часу на вибір, а й значних фінансових витрат.

МІСТО підрахувало орієнтовну вартість зборів першокласника до школи у 2025 році, враховуючи середні ціни.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

1. Шкільна форма та взуття

  • Костюм (для хлопчика) або сарафан з блузкою (для дівчинки) – 750 – 2 000 грн
  • Спортивний костюм – 1 100 – 1 700 грн
  • Кросівки – 600 – 2 000 грн
  • Туфлі чи шкільні черевики – 800 –1 800 грн

Разом приблизно 2 500 – 7 500 грн

2. Рюкзак

  • Рюкзак для першокласника – 500–2 600 грн
  • Пенал — 150–400 грн

Разом: 650–3 000 грн

3. Канцелярські товари

(ціни наведені за середньою якістю товарів)

  • Зошити (10-20 шт.) — 100–200 грн
  • Набір ручок та олівців — 100–250 грн
  • Фломастери, кольорові олівці, фарби, пластилін — 300–500 грн
  • Папка для зошитів, обкладинки, лінійки тощо — 100–300 грн

Разом: 600–1 250 грн

4. Додаткові витрати

  • Ранець для змінного взуття — 130–400 грн
  • Змінне взуття — 400–1 200 грн

Разом: 530–1 600 грн

Зібрати першокласника до школи у 2025 році — завдання непросте й фінансово відчутне. Витрати суттєво різняться залежно від вибору брендів, якості речей та місця покупок: від мінімальних 4 280 грн до більш престижного комплекту за 13 350 грн.

Навіть базова підготовка потребує значних ресурсів, а для сімей із кількома дітьми сума може стати серйозним навантаженням на бюджет.

СХОЖІ НОВИНИ