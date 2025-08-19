Від форми до фломастерів: скільки коштує зібрати першачка у Франківську

До початку нового навчального року батьки першокласників традиційно стикаються з чималим списком покупок. Форма, рюкзак, канцелярія, взуття – усе це потребує не лише часу на вибір, а й значних фінансових витрат.

МІСТО підрахувало орієнтовну вартість зборів першокласника до школи у 2025 році, враховуючи середні ціни.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

1. Шкільна форма та взуття

Костюм (для хлопчика) або сарафан з блузкою (для дівчинки) – 750 – 2 000 грн

Спортивний костюм – 1 100 – 1 700 грн

Кросівки – 600 – 2 000 грн

Туфлі чи шкільні черевики – 800 –1 800 грн

Разом приблизно 2 500 – 7 500 грн

2. Рюкзак

Рюкзак для першокласника – 500–2 600 грн

Пенал — 150–400 грн

Разом: 650–3 000 грн

3. Канцелярські товари

(ціни наведені за середньою якістю товарів)

Зошити (10-20 шт.) — 100–200 грн

Набір ручок та олівців — 100–250 грн

Фломастери, кольорові олівці, фарби, пластилін — 300–500 грн

Папка для зошитів, обкладинки, лінійки тощо — 100–300 грн

Разом: 600–1 250 грн

4. Додаткові витрати

Ранець для змінного взуття — 130–400 грн

Змінне взуття — 400–1 200 грн

Разом: 530–1 600 грн

Зібрати першокласника до школи у 2025 році — завдання непросте й фінансово відчутне. Витрати суттєво різняться залежно від вибору брендів, якості речей та місця покупок: від мінімальних 4 280 грн до більш престижного комплекту за 13 350 грн.

Навіть базова підготовка потребує значних ресурсів, а для сімей із кількома дітьми сума може стати серйозним навантаженням на бюджет.