Від форми до фломастерів: скільки коштує зібрати першачка у Франківську

До початку нового навчального року батьки першокласників традиційно стикаються з чималим списком покупок. Форма, рюкзак, канцелярія, взуття – усе це потребує не лише часу на вибір, а й значних фінансових витрат.
МІСТО підрахувало орієнтовну вартість зборів першокласника до школи у 2025 році, враховуючи середні ціни.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
1. Шкільна форма та взуття
- Костюм (для хлопчика) або сарафан з блузкою (для дівчинки) – 750 – 2 000 грн
- Спортивний костюм – 1 100 – 1 700 грн
- Кросівки – 600 – 2 000 грн
- Туфлі чи шкільні черевики – 800 –1 800 грн
Разом приблизно 2 500 – 7 500 грн
2. Рюкзак
- Рюкзак для першокласника – 500–2 600 грн
- Пенал — 150–400 грн
Разом: 650–3 000 грн
3. Канцелярські товари
(ціни наведені за середньою якістю товарів)
- Зошити (10-20 шт.) — 100–200 грн
- Набір ручок та олівців — 100–250 грн
- Фломастери, кольорові олівці, фарби, пластилін — 300–500 грн
- Папка для зошитів, обкладинки, лінійки тощо — 100–300 грн
Разом: 600–1 250 грн
4. Додаткові витрати
- Ранець для змінного взуття — 130–400 грн
- Змінне взуття — 400–1 200 грн
Разом: 530–1 600 грн
Зібрати першокласника до школи у 2025 році — завдання непросте й фінансово відчутне. Витрати суттєво різняться залежно від вибору брендів, якості речей та місця покупок: від мінімальних 4 280 грн до більш престижного комплекту за 13 350 грн.
Навіть базова підготовка потребує значних ресурсів, а для сімей із кількома дітьми сума може стати серйозним навантаженням на бюджет.