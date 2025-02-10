Від початку року прикарпатські аграрії отримали 84,6 млн гривень

З початку року 18 агропідприємств за різними програмами залучили майже 84,6 млн. гривень банківських кредитів на розвиток.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” – 13 сільгосптоваровировиробників Прикарпаття залучили 70,2 млн грн. У тому числі за програмою портфельних гарантій видали 26,2 млн гривень.
Нагадаємо, протягом 2024 року 196 аграріїв області залучили 1 574,5 млн грн банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” – 96 господарств профінансовані 975,3 млн грн, у тому числі за програмою портфельних гарантій видали 782,3 млн гривень.
“Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва”, – йдеться у повідомленні.