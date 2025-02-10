Від початку року прикарпатські аграрії отримали 84,6 млн гривень

З початку року 18 агропідприємств за різними програмами залучили майже 84,6 млн. гривень банківських кредитів на розвиток.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” – 13 сільгосптоваровировиробників Прикарпаття залучили 70,2 млн грн. У тому числі за програмою портфельних гарантій видали 26,2 млн гривень.

Нагадаємо, протягом 2024 року 196 аграріїв області залучили 1 574,5 млн грн банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” – 96 господарств профінансовані 975,3 млн грн, у тому числі за програмою портфельних гарантій видали 782,3 млн гривень.