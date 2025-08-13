ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Відомі 5 ключових вимог України у рамках мирного врегулювання війни з рф
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Олег Мамчур
13/08/2025 17:19
Київ висловлює занепокоєння, що може опинитися осторонь переговорів, тоді як колишній президент США Дональд Трамп може зміцнити позиції російського лідера володимира путіна саме в момент, коли росія починає відчувати наслідки війни.

Politico дізналося п’ять ключових вимог України у рамках мирного врегулювання війни з рф.

Як вiдомо, президент України Володимир Зеленський разом із ключовими європейськими союзниками планує провести передсамітну вiдеозустріч із Трампом, щоб визначити «червоні лінії» та не дозволити Москві використати угоду для підготовки нових атак.

Серед головних вимог Києва:

  1. Тривале припинення вогню перед будь-якими обмінами територій – Україна не готова йти на поступки щодо своїх кордонів.
  2. Компенсація збитків від росії – Москва має виплатити сотні мільярдів доларів за руйнування та повернути 20 тисяч викрадених дітей і військовополонених.
  3. Гарантії безпеки – членство в НАТО та ЄС розглядається як ключовий механізм запобігання новій агресії, хоча США та Росія мають протилежні погляди.
  4. Повернення дітей та полонених – Україна вже повернула понад 1 400 дітей, але тисячі залишаються у рф; обмін полоненими триває, але росія обмежує доступ міжнародних спостерігачів.
  5. Збереження санкцій проти росії – Київ і союзники прагнуть утримати тиск на Москву, аби не дати час для нового наступу.

Українські посадовці наголошують, що навіть за потреби шукати компроміс через реалії війни, обговорення територіальних питань можливе лише після суворого та стійкого припинення вогню.