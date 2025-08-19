Внаслідок хвороби помер ветеран з Прикарпаття Юрій Штиркало

Унаслідок тривалої хвороби помер ветеран російсько-української війни Юрій Штиркало з Галича. Він два роки воював на фронті.
Про його смерть повідомили на Facebook-сторінці Галицької громади, пише Правда.
Юрій Штиркало народився 24 травня 1971 року у Галичі. Після закінчення школи він навчався у Брошнівському професійно-технічному училищі № 11.
Чоловік проходив строкову військову службу у прикордонних військах.
5 серпня 2022 року Юрія Штиркала мобілізували до армії. Він служив у 15 мобільному прикордонному загоні “Сталевий кордон”.
“Старший солдат Юрій Штиркало був відданим присязі й мужньо виконував свій громадянський обов’язок перед державою в “гарячих точках” під Куп’янськом, Покровськом та Херсоном”, — йдеться у дописі.
У травні 2024 року Юрія Штиркала комісували за станом здоров’я. 16 серпня 2025 року він помер.
“Всі, хто знав Юрія, говорять про нього, як про дуже доброго, веселого, товариського, життєрадісного чоловіка, мужнього воїна та надійного побратима”, — йдеться у дописі.