Внаслідок хвороби помер ветеран з Прикарпаття Юрій Штиркало

Унаслідок тривалої хвороби помер ветеран російсько-української війни Юрій Штиркало з Галича. Він два роки воював на фронті.

Про його смерть повідомили на Facebook-сторінці Галицької громади, пише Правда.

Юрій Штиркало народився 24 травня 1971 року у Галичі. Після закінчення школи він навчався у Брошнівському професійно-технічному училищі № 11.

Чоловік проходив строкову військову службу у прикордонних військах.

5 серпня 2022 року Юрія Штиркала мобілізували до армії. Він служив у 15 мобільному прикордонному загоні “Сталевий кордон”.

“Старший солдат Юрій Штиркало був відданим присязі й мужньо виконував свій громадянський обов’язок перед державою в “гарячих точках” під Куп’янськом, Покровськом та Херсоном”, — йдеться у дописі.

У травні 2024 року Юрія Штиркала комісували за станом здоров’я. 16 серпня 2025 року він помер.