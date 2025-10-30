ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Ворог атакував Прикарпаття дронами та ракетами

Автор: Олег Мамчур
Ракета перехоплює ворожий безпілотник у небі
У ніч на 30 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники та крилаті ракети.

Більшість ворожих цілей прямували у напрямку західних областей.

На Івано-Франківщині повітряну тривогу оголосили о 04:30, а вже о 04:44 у регіоні пролунали вибухи. Під загрозою опинилося місто Бурштин.

Близько 05:17 вибухи чули й в Івано-Франківську. У цей час обласна військова адміністрація попередила про загрозу ворожих дронів, а міський голова Руслан Марцінків повідомив про роботу сил ППО.

«Працює ППО! Будьмо уважні!», — написав мер у Facebook.

О 05:42 Марцінків додав, що можливі перебої з електропостачанням через удари по енергетичній інфраструктурі.

Через загрозу ракетного удару весь комунальний транспорт в Івано-Франківській громаді припинив рух.

