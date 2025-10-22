ВР не підтримала звернення про надання звання “Герой України” Ірині Фаріон: як голосували прикарпатські нардепи

21 жовтня Верховна рада провалила голосування про звернення до Володимира Зеленського щодо надання мовознавиці Ірині Фаріон звання “Герой України” посмертно.

Результати оприлюднили на сайті ВРУ.

За направлення цього запиту до президента проголосували 189 з необхідних 226 депутатів. Не підтримали звернення четверо з десяти народних обранців від Івано-Франківщини.

Як голосували прикарпатські мажоритарники:

Оксана Савчук (позафракційна) — за;

Ігор Фріс (“Слуга народу”) — за;

Едуард Прощук (“Слуга народу”) — не голосував;

Олександр Матусевич (“Слуга народу”) — за;

Василь Вірастюк (“Слуга народу”) — за;

Володимир Тимофійчук (“Слуга народу”) — не голосував.

Депутати, які пройшли за списком партій: