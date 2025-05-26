“Виглядає як знущання”: серед тисячі звільнених полонених немає жодного азовця – відреагував Прокопенко

Понад 800 бійців “Азову” четвертий рік перебувають у полоні.

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Жодного військового 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» не повернули додому в межах великого обміну військовополоненими, який тривав три дні.

Про це повідомив командир 1 корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко, пише Галицький Кореспондент

У корпусі зауважили, що їхні бійці повернулися — це військовослужбовці 14 бригади «Червона Калина» і 15 бригади «Кара-Даг». А втім в обміні не було жодного військового саме з бригади «Азов».

«Це схоже на знущання. З тих, хто четвертий рік перебувають під нелюдським тиском у російському полоні, у найгірших умовах. З їхніх рідних, близьких і побратимів. З тих, кому давали гарантії та хто мають абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування», — наголосивПрокопенко.

Він не вірить, що єдина причина відсутності «азовців» у більшості обмінів — це небажання росіян віддавати їх. Як вважає командир, якби це було так, то ні він, ні інші бійці «Азову» не повернулися б, тож причина полягає в іншому.

«Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату — безумство. Необхідно змінювати тактику», — наголосив він.

Так, командир корпусу пропонує міняти бійців бригади на когось, «хто важить для них (росіян — ред.) більше, ніж омський контрактник». Зокрема, він згадав про російську агентуру, якою «забита» Україна, та тих священнослужителів з УПЦ МП, які відкрито працюють на спецслужби рф.

Водночас Прокопенко вважає, що можна спробувати пропрацювати питання участі України в процесах обмінів між західними союзниками та росіянами.

«Варіанти є, нам необхідно лише адаптуватись та почати шукати нові шляхи й конфігурації. Тому що жодного “азовця” серед тисячі обміняних — це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні “азовців”, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні й ті самі люди», — підсумував Прокопенко.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив відсутність серед звільнених в рамках обміну “1000 на 1000” військовослужбовців “Азову” та українців, які перебувають у полоні з 2014 року, пише Суспільне.

За словами Юсова, обмін відбувався на основі “взаємних списків”, і саме російська сторона визначала, кого готова передати Україні, і так само українська сторона формувала свій список.

“Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий. Україна бореться за кожного свого громадянина. Україна працює дуже в важких умовах повномасштабного вторгнення і Маріупольський гарнізон – це один з пріоритетних напрямків з повернення”, – сказав Юсов.

Також він розповів, що Росія ігнорує запити на обмін українців, які перебувають у полоні з самого початку російської агресії у 2014 році, або відмовляє в такому обміні.