Вирувала негода: в Рогатинській громаді на дорогу впало дерево і заблокувало рух транспорту

Вранці 19 травня 2025 року поблизу села Пуків Рогатинської громади, на Івано-Франківщині, через негоду на дорогу впало дерево й частково заблокувало рух транспорту.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

На місці події працювали рятувальники. Вони розрізали дерево, прибрали його з проїжджої частини та відновили проїзд транспорту.

Надзвичайники закликають водіїв бути уважними на дорогах області під час погіршення погоди, оскільки зростає ризик падіння дерев та зсувів ґрунту.