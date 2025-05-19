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Вирувала негода: в Рогатинській громаді на дорогу впало дерево і заблокувало рух транспорту
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вирувала негода: в Рогатинській громаді на дорогу впало дерево і заблокувало рух транспорту

Автор: Олег Мамчур
19/05/2025 13:32
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Вранці 19 травня 2025 року поблизу села Пуків Рогатинської громади, на Івано-Франківщині, через негоду на дорогу впало дерево й частково заблокувало рух транспорту.

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Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

На місці події працювали рятувальники. Вони розрізали дерево, прибрали його з проїжджої частини та відновили проїзд транспорту.

Надзвичайники закликають водіїв бути уважними на дорогах області під час погіршення погоди, оскільки зростає ризик падіння дерев та зсувів ґрунту.