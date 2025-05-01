Як у Франківську борються з навалою кліщів

Теплі дні кличуть нас на прогулянки в парки та сквери, однак разом із природою прокидається і прихована загроза — кліщі.

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Пише Правда.іф з посиланням на МІСТО.

Ці небезпечні паразити активізуються і становлять реальну небезпеку для здоров’я містян. Випадки укусів почастішали, а разом із ними — зросли і ризики зараження такими серйозними захворюваннями, як хвороба Лайма. Тож франківці б’ють на сполох, закликаючи до підвищеної обережності та вживати профілактичні заходи.

Наразі в Івано-Франківській області не проводяться жодні планові заходи з дезінсекції територій від кліщів. Відсутність обробки створює додаткові ризики для здоров’я мешканців, особливо у місцях масового відпочинку.

Тому фахівці радять, як уникнути контакту з кліщем та що робити, коли він проникає під шкірний покрив. Порятунок справді залишається в руках самих людей. Мешканцям доводиться самостійно дбати про свій захист: використовувати репеленти, носити закритий одяг та уважно оглядати себе після прогулянок. Хоча ці заходи й не гарантують повної безпеки, вони суттєво знижують ризик укусу кліща.

“Головне використовувати репеленти – засоби які відлякують кліщів. Це найнадійніший метод. Кліщі переважно розташовані на травʼянистій рослинності, низькорослих деревах та кущах. На прогулянки краще вдягати світлий одяг – так легше виявити кліща. Потрібно зробити самоогляд після повернення додому і поміняти одяг. Кліщі полюбляють волосисту частину голови, тому варто одягати головний убір, щоби її прикрити”, – розповідає начальниця санітарно-карантинного відділу ІФ ОЦКПХ Ірина Федорів.

Кліщі є переносниками борелій, які є збудником хвороби Лайма.

“За три місяці на території Івано-Франківської області зареєстровано 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Лайм-бореліоз. Якщо порівнювати з минулим роком, то захворюваність зросла на один випадок. Звернень було набагато більше, але не всі кліщі є переносниками захворювання. І якщо кліщ перебуває під шкірним покривом менше, ніж 48 годин (навіть якщо є переносником Лайм-бореліозу), і якщо він буде правильно витягнений, імовірність того, що людина захворіє, дуже низька. Переважно люди самі видаляють кліща або звертаються до лікарів”

Існує поліморфізм симптомів, які зʼявляються через три тижні або навіть через кілька місяців.

“Захворювання може замаскуватися під звичайним грипом або застудою. Переважно вражаються всі органи і системи. Якщо виявити на ранніх стадіях, то перебіг буде не важким. Лікується антибіотикотерапією. Проте може переходити в хронічне захворювання – ураження серцево-судинної та нервової системи. На місці укусу може виникнути почервоніння та еритема у вигляді бичачого ока”

Саме зараз важливо бути особливо уважними, щоб насолоджуватися весною без неприємних наслідків.