Як вибрати ідеальний шолом для електровелосипеда?

Безпека на дорозі — це пріоритет для кожного велосипедиста, а особливо для тих, хто використовує електровелосипед Minako.

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Висока швидкість, додаткова потужність потребують якісного захисту голови, тому вибір правильного шолома допоможе уникнути травм у майбутньому.

У цій статті ми розглянемо критерії, на які варто звернути увагу при виборі шолому.

Визначення типу шолома

Для електровелосипедів рекомендується обирати шоломи, які забезпечують максимальний захист та комфорт:

Міські шоломи, які підходять для поїздок містом, забезпечують базовий рівень захисту, мають хорошу вентиляцію та вбудовані світлодіоди.

Гірські шоломи, що гарантують посилений захист потиличної частини голови, що є важливим для позашляхових поїздок.

Шоломи з підвищеним рівнем безпеки, спеціально розроблені для швидкісних електровелосипедів, які можуть розвивати швидкість до 50 км/год.

Відповідність стандартам безпеки

Завдяки високій швидкості, яку може розвивати електробайк, необхідно обирати шоломи, що відповідають міжнародному зразку. Переконайтеся, що обраний вами варіант має сертифікати, які підтверджують відповідність сучасним стандартам безпеки, таким як:

EN 15194 (європейський стандарт).

CPSC (американський стандарт).

NTA 8776 (стандарт для швидкісних електровелосипедів).

Наявність відповідного сертифіката гарантує, що шолом пройшов необхідні випробування на міцність та здатний поглинати удари.

Підбір розміру

Сучасний електричний велосипед дозволяє легко долати значні відстані, тому важливо обирати шолом, який буде легким і зручним навіть при тривалих поїздках. Також слід пам’ятати, що захист необхідний не тільки водієві, а й пасажиру, особливо якщо це дитина. Дитячі шоломи мають особливу конструкцію, що забезпечує кращу посадку на маленькій голові.

Що потрібно, щоб він ідеально сидів на голові:

Виміряйте окружність голови. Використовуйте сантиметрову стрічку, щоб виміряти голову на рівні чола (2 см вище брів).

Обирайте відповідний розмір. Виробники зазвичай вказують розміри у сантиметрах або літерами S, M, L. Головне – не переплутати дитячий розмір з дорослим.

Приміряйте шолом. Він повинен щільно сидіти на голові, але не тиснути. Дитячі моделі часто мають додаткові регулювання для комфортної посадки та надійного кріплення.

Вентиляція та комфорт

До прикладу, Minako велосипед дозволяє розвивати вищу швидкість, тому важливо, щоб шолом мав достатньо вентиляційних отворів для комфорту під час їзди, особливо в теплу пору року. На що варто звернути увагу:

Вентиляційні отвори, що забезпечують циркуляцію повітря.

Регульовані ремінці та підкладки, які дозволяють налаштувати шолом під індивідуальні особливості голови.

М’які внутрішні вставки, що поглинають вологу.

Наявність козирка для захисту від сонця, вітру та дощу.

Додаткові функції

Сучасні шоломи можуть бути обладнані додатковими елементами, які підвищують безпеку та зручність:

Світловідбивачі або LED-ліхтарі, що покращують видимість ввечері та вночі.

Технологія MIPS, яка забезпечує додатковий захист при падінні.

Bluetooth-гарнітура для комунікації.

Матеріал

Шоломи виготовляють із різних матеріалів:

EPS-піна, яка поглинає удари.

Полікарбонатна оболонка, що гарантує міцність та довговічність шолома.

Карбонові вставки, які роблять шолом легшим.

Якщо ви плануєте купити електровелосипед Minako, обов’язково подбайте про якісний захист, адже безпека – понад усе! Але пам’ятайте: надійний шолом необхідний не лише водієві, а й пасажиру, адже саме велосипеди Minako мають додаткове місце для дитини. Використання захисного екіпірування значно знижує ризик травм у разі падіння чи несподіваної ситуації на дорозі. Подумайте про безпеку свою та своїх близьких – обирайте надійні та зручні шоломи для усіх учасників дорожнього руху.

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