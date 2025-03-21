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Якою буде погода 21 березня на Івано-Франківщині

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 09:22
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На Івано-Франківщині та в обласному центрі синоптики прогнозують 21 березня невелику хмарність, без опадів. Вітер північно-східний , 5-10 м/с.

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Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, пише Правда.іф.

Температура повітря

По місту: вночі 4-6° морозу, вдень 14-16° тепла.

По області: вночі 1-6° морозу, вдень 11-16 ° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 5-10° морозу, вдень 5-10 ° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу

Видимість на автошляхах добра.