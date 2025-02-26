Якою буде погода на Прикарпатті 26 лютого

Синоптики прогнозують на Івано-Франківщині та в обласному центрі на 26 лютого мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.
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Температура повітря
По місту: вночі 5-7° морозу, вдень 8-10° тепла.
По області: вночі 2-7° морозу, вдень 6-11 ° тепла.
У високогір’ї Карпат: вночі 5-10° морозу, вдень 0-5 ° тепла.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу
Видимість на автошляхах добра.