Якою буде прогода на Прикарпатті 28 квітня

По місті Івано-Франківську та області 28 квітня синоптики прогнозую мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0-5°. Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 0-2° морозу, вдень 17-19° тепла.

По області: вночі 0-5° морозу, вдень 15-20° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 0-5° морозу, вдень 10-15° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.