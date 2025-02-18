Європа готова взяти на себе ініціативу щодо гарантій безпеки Україні, – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту європейських лідерів у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.

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Про це генсек Альянсу повідомив на сторінці у соцмережі Х, пише СіД.

За підсумками зустрічі з лідерами низки європейських держав у французькій столиці він зазначив, що «Європа готова і бажає посилити себе, взяти на себе ініціативу, щоб надати гарантії безпеки Україні».

Також Рютте наголосив, що саме це є його поглядом на нинішню зустріч у Парижі.

«Європа готова і бажає активізуватися. Очолити забезпечення гарантій безпеки для України. Ми готові і маємо намір інвестувати значно більше в нашу безпеку», – йдеться в публікації генсека НАТО.

Крім того, Рютте зазначив, що зараз необхідно визначити конкретні деталі, але зобов’язання вже чітко окреслено. Він не розкрив конкретних рішень, підкресливши наміри Європи посилити свою роль у підтримці України та забезпеченні стабільності в регіоні.

При цьому, за даними ЗМІ, учасники неформальної зустрічі лідерів європейських країн погодили ключові принципи подальших дій у сфері продовження допомоги для України та у зміцненні європейської оборони.