З російського полону в Калуш повертається військовий Ярослав Гелем

Небайдужих просять гідно зустріти Героя

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Ярослав Гелем повертається з полону. Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Калушанин повертається з полону

24 вересня, у середу, о 18:00 на Алеї Віри та Надії (бульвар Незалежності) відбудеться урочиста зустріч нашого земляка — хороброго воїна, калушанина Ярослава Гелема, який пережив полон і повертається додому.

Це довгоочікуваний момент для всієї громади, адже повернення наших Героїв — це найбажаніша подія!З великою вдячністю й трепетом у серці ми зустрінемо нашого Захисника, аби сказати йому головне слово — “Дякуємо!” Запрошуємо всіх мешканців громади об’єднатися цього вечора, аби гідно зустріти Героя та подарувати йому тепло рідної громади, – написав мер Зустріч звільненого з полону РФ Ярослава Гелема, 24 серпня 2025 року. Галина Гелем

Зі слів матері військовослужбовця, Ярослав Гелем мобілізувався 26 лютого 2022 року. Спочатку він служив у роті охорони Калуша, а через рік його перевели у 419 окремий стрілецький батальйон.

“Уже у цьому складі він був під Костянтинівкою, Часовим Яром, Бахмутом. Відтак 9 липня 2023 року син пішов на завдання і через два дні потрапив у полон під Кліщіївкою”, — розповідає жінка.

Рідні Ярослава впізнали його на відео у російських Telegram-каналах 14 липня 2023, тож зрозуміли, що він потрапив у полон. 7 вересня того ж року цю інформацію підтвердили в Червоному Хресті, зазначають на Суспільному