За минулу добу ворог втратив понад 1000 солдатів

За минулу добу втрати ворога в живій силі становлять 1080 окупантів вбитими та пораненими.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно становлять: