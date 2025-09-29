ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу втрати ворога в живій силі становлять 1080 окупантів вбитими та пораненими.
За минулу добу ворог втратив понад 1000 солдатів

Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 07:50
Про це інформують в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1 109 590 (+1080) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11218 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 23 290 (0)
  • артилерійських систем ‒ 33 284 (+53)
  • РСЗВ ‒ 1504 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1224 (+1)
  • літаків ‒ 422 (0)
  • гелікоптерів ‒ 341 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 65 002 (+617)
  • крилаті ракети ‒ 3790 (+43)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63 151 (+111)
  • спеціальна техніка ‒ 3964 (+2)
Втрати противника від 24.02.22 до 29.09.2025.

