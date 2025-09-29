За минулу добу ворог втратив понад 1000 солдатів

За минулу добу втрати ворога в живій силі становлять 1080 окупантів вбитими та пораненими.
Про це інформують в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1 109 590 (+1080) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11218 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 23 290 (0)
- артилерійських систем ‒ 33 284 (+53)
- РСЗВ ‒ 1504 (+1)
- засоби ППО ‒ 1224 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 65 002 (+617)
- крилаті ракети ‒ 3790 (+43)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63 151 (+111)
- спеціальна техніка ‒ 3964 (+2)