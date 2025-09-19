За самовільне залишення служби на Прикарпатті військовослужбовця засудили до п’яти років ув’язнення

Суд виніс вирок у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця, обвинуваченого у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду від 10 вересня 2025 року, пише Фіртка.

За матеріалами справи, чоловік, призваний під час мобілізації, 13 травня 2024 року без дозволу командира залишив місце служби та перебував за місцем проживання у Калуському районі. Поза службою він перебував понад місяць — до 25 червня 2024 року, коли самостійно повернувся у військову частину.

У судовому засіданні військовослужбовець визнав свою вину та щиро розкаявся, заявивши про бажання повернутися до служби. Водночас суд врахував, що обвинувачений раніше судимий, а злочин кваліфікується як тяжкий. Обставиною, що обтяжує покарання, визначили рецидив злочину.

Підсудного визнали винним за ч.5 ст.407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової служби понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Строк відбуття покарання рахуватимуть з 2 квітня 2025 року — дня фактичного затримання. Час, проведений під вартою до набрання вироком законної сили, буде зарахований у строк відбуття покарання.

Примітка: вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.