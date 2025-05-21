За збут нарковмісних таблеток прикарпатця засудили до 6 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Калуської окружної прокуратури суд визнав 42-річного мешканця міста Долина винуватим у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичного засобу (ч.ч.1,2 ст. 307 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланнням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В суді доведено, що чоловік з метою незаконного збагачення неодноразово збував на території Івано-Франківщини таблетки «Субутекс», які містять наркотичний засіб бупренорфін. Він також зберігав ці нарковмісні таблетки за місцем свого проживання.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.