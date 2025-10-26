Загинув випускник факультету фізичного виховання і спорту Карпатського університету Олександр Мельник

Факультет фізичного виховання і спорту Карпатського національного університету імені Василя Стефаника з глибоким сумом повідомляє про загибель Мельника Олександра Миколайовича, позивний “Мерс”

Боєць був старшим сержантом, інструктором з водіння 1-го розвідувального відділення 2-ї групи спеціального призначення (бойової) загону розвідки спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” військової частини 3057 Національної гвардії України, повідомляє Факультет фізичного виховання і спорту КНУ.

Олександр Мельник був випускником факультету, знаним серед колег своєю щирістю, наполегливістю та любов’ю до спорту

9 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Олександро-Калинове Краматорського району Донецької області, воїн загинув. Офіційне підтвердження про його загибель надійшло 20 жовтня 2025 року.

Олександр проявив справжню мужність, відданість та професіоналізм, гідно виконуючи свій обов’язок перед Україною.

Колектив факультету висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя.