Жителя Франківщини засудили до одного року позбавлення волі за ухилення від військової служби

У Рогатині до одного року ув’язнення засудили чоловіка за ухилення від призову на військову службу.

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Про це йдеться у вироку Рогатинського районного суду.

Обвинувачений — житель села Підкамінь. 26 березня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію. Згідно з матеріалами справи його визнали придатним до військової служби та зобов’язали прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки 10 квітня 2024 року.

“Отримавши бойову повістку, бувши письмово попередженим про кримінальну відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією, чоловік без поважних причин не прибув до ТЦК та СП”, — написали у вироку.

У суді чоловік визнав свою провину та пояснив, що не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, “оскільки психологічно не був готовий йти на військову службу”. Також він додав, що має опікуватися батьками, “які хворіють і потребують стороннього догляду”.

Обвинуваченого засудили до одного року позбавлення волі за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).