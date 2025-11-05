ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Зупинилося серце захисника з Ворохти Мар’яна Басараби

Автор: Уляна Роднюк
До Ворохтянської громади надійшла ще одна сумна звістка — перестало битися серце захисника Мар’яна Басараби.

Матроса Басараба Мар’ян Сергійович народився 1995 року у селі Ворохта. Він служив у військовій частині А7053, пише Ворохтянська селищна рада.

Захисник помер 4 листопада на Коломийщині – не витримало серце.

Мар’ян боронив країну з березня 2022 року на Донецькому та Херсонському напрямках, починав свій бойовий шлях у 10 ОГШБр “Едельвейс”. За словами рідних 6 листопада мав повертатися у стрій з відпустки. Не судилося…

Джерело(а) інформації

Ворохтянська селищна рада.

