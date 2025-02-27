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1150 окупантів,141 БПЛА та 69 артсистем: втрати ворога станом на 27 лютого

Автор: Lilia
27/02/2025 08:04
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 871850 (+1150) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10209 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21196 (+13) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 23755 (+69) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1086 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 27102 (+141),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 38842 (+140) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3760 (+1)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!