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Народила двійню: прикарпатка вдев’яте стала мамою

Автор: Lilia
27/02/2025 07:48
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У пологовому відділенні КНП “Верховинської багатопрофільної лікарні” Галина Чомурдяк, уродженка Яворова і мешканка села Краснопілля, народила першу в цьому році двійню. Це вже дев’яті пологи жінки.

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Повідомляє КНП “Верховинська багатопрофільна лікарня” ВСР, передає Правда.іф.

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