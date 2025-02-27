Народила двійню: прикарпатка вдев’яте стала мамою

У пологовому відділенні КНП “Верховинської багатопрофільної лікарні” Галина Чомурдяк, уродженка Яворова і мешканка села Краснопілля, народила першу в цьому році двійню. Це вже дев’яті пологи жінки.

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Повідомляє КНП “Верховинська багатопрофільна лікарня” ВСР, передає Правда.іф.