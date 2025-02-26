Скільки зброї задекларували жителі Івано-Франківської громади у грудні 2024

У грудні 2024 року жителі Івано-Франківської громади задекларували 23 одиниці вогнепальної зброї. Добровільно — не здали жодної.

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Про це повідомив на сесії міської ради керівник Івано-Франківського районного управління поліції Роман Андрущак, пише Суспільне.

“Лише за грудень 2024 року до підрозділу звернулися 17 людей, які задекларували 23 одиниці вогнепальної зброї, зокрема, одну автоматичну, шість нарізних карабінів та гвинтівок, 15 — гладкоствольних рушниць, один пістолет, 50 штук боєприпасів”, — сказав Роман Андрущак.

З його слів, поліцейські зафіксували 19 фактів незаконного поводження зі зброєю, зокрема, 11 — з вогнепальною.

“З незаконного обігу вилучено сім пістолетів, дев’ять магазинів з набоями, 2034 набої до різного походження зброї, 13 гранат, три детонатори та вогнепровідні шнури”, — розповів Роман Андрущак.

Документи, необхідні для декларування зброї:

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг про місце проживання/реєстрації;

фотокартка розміром 3,5х4,5.

Поліцейські перевірять надані документи, оглянуть зброю та видадуть документ про її реєстрацію. Також роз’яснять правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення. Після процедури декларування зброю повернуть власнику.

Де можна задекларувати зброю на Івано-Франківщині: