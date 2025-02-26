Скільки зброї задекларували жителі Івано-Франківської громади у грудні 2024

У грудні 2024 року жителі Івано-Франківської громади задекларували 23 одиниці вогнепальної зброї. Добровільно — не здали жодної.
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Про це повідомив на сесії міської ради керівник Івано-Франківського районного управління поліції Роман Андрущак, пише Суспільне.
“Лише за грудень 2024 року до підрозділу звернулися 17 людей, які задекларували 23 одиниці вогнепальної зброї, зокрема, одну автоматичну, шість нарізних карабінів та гвинтівок, 15 — гладкоствольних рушниць, один пістолет, 50 штук боєприпасів”, — сказав Роман Андрущак.
З його слів, поліцейські зафіксували 19 фактів незаконного поводження зі зброєю, зокрема, 11 — з вогнепальною.
“З незаконного обігу вилучено сім пістолетів, дев’ять магазинів з набоями, 2034 набої до різного походження зброї, 13 гранат, три детонатори та вогнепровідні шнури”, — розповів Роман Андрущак.
Документи, необхідні для декларування зброї:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- витяг про місце проживання/реєстрації;
- фотокартка розміром 3,5х4,5.
Поліцейські перевірять надані документи, оглянуть зброю та видадуть документ про її реєстрацію. Також роз’яснять правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення. Після процедури декларування зброю повернуть власнику.
Де можна задекларувати зброю на Івано-Франківщині:
- Івано-Франківське районне управління поліції — місто Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 32; телефон — 066 204 63 88;
- Коломийський районний відділ поліції — місто Коломия, вулиця Шевченка, 11 А; телефон — 098 584 04 32;
- Калуський районний відділ поліції — місто Калуш, вулиця Тихого, 10; телефон — 097 671 13 32;
- Надвірнянський районний відділ поліції — місто Надвірна, вулиця Шевченка, 3 А; телефон — 097 423 40 03;
- Косівський районний відділ поліції — місто Косів, вулиця Незалежності, 90; телефон — 097 747 82 19;
- Верховинське районне відділення поліції — селище Верховина, вулиця Незалежності, 4; телефон — 096 136 56 84.