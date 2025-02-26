У Франківську обговорювали проблеми реабілітації неповнолітніх злочинців 

В Івано-Франківську представники правоохоронних органів, юристи, освітяни та психологи підвели перші підсумки впровадження системи медіації для підлітків, які вчинили злочини. Розглянули підхід, що дозволяє примирити сторони і запобігти негативним наслідкам для майбутнього дитини.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

У Івано-Франківську відбувся фаховий круглий стіл, на якому представники різних сфер — правоохоронці, юристи, освітяни та психологи — обговорили попередні результати впровадження інноваційного проєкту відновного правосуддя та медіації, спрямованого на реабілітацію неповнолітніх правопорушників без негативного впливу на їхнє майбутнє, а також на задоволення інтересів потерпілої сторони.

Відновне правосуддя представляє собою альтернативний шлях співпраці з неповнолітніми злочинцями, основною метою якого є примирення сторін кримінального провадження без заподіяння шкоди будь-якій із них, що дозволяє жертві отримати моральну або матеріальну компенсацію, а підлітку-правопорушнику повернутися до нормального життя без тавра “кримінальника”.

“Це дозволяє людині, яка стала жертвою, отримати якусь моральну або матеріальну компенсацію, відшкодування між сторонами. Це дозволяє прийти консенсусу, а щодо неповнолітнього правопорушника це дозволяє повернути його в суспільство без такого клейма як кримінального правопорушника, тому що в деяких випадках суди приймають угоду про медіацію і закривають кримінальні провадження”, – пояснив один із учасників круглого столу.

Під час зустрічі було розглянуто практичні приклади застосування медіації, коли неповнолітні правопорушники проходили процес примирення з потерпілими через конкретні дії відшкодування — наприклад, у випадку крадіжки побутових речей з подвір’я, сторони дійшли згоди, що підліток допоможе літній жінці порубати дрова та відремонтувати паркан, що задовольнило обидві сторони конфлікту.

Фахівці-правознавці особливо наголосили на тому, що участь у відновному правосудді не означає повного звільнення неповнолітнього від відповідальності, а лише є пом’якшувальним фактором у кримінальному провадженні:

“Участь у відновленому правосудді не є, не дорівнює звільненню неповнолітнього від кримінальної відповідальності або виведенні його з кримінального провадження, пом’якшення покарання. Результат відновного правосуддя — це одна з характеризуючих обставин неповнолітньої особи, яка береться до уваги його захисником в кримінальному провадженні та судом”.

Учасники круглого столу також звернули увагу на те, що сама по собі медіація — недостатній інструмент для запобігання рецидивам, тому ключовим аспектом є комплексна ресоціалізація підлітка, яка може включати регулярні консультації з психологом, участь у гуртках за інтересами та інші методи соціальної адаптації, що допоможуть молодій людині більше не потрапити в криміногенне середовище.

За даними, представленими на круглому столі, за останні півроку в Україні було зареєстровано 60 медіаційних угод за участі неповнолітніх, з яких лише три випадки припадають на Івано-Франківськ, що свідчить про початковий етап впровадження цієї практики в регіоні та потребу в подальшому розвитку та популяризації такого підходу серед правоохоронців, судової системи та громадськості.