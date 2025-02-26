Опустилась на дві позиції: Франківщина посіла 5 місце за індексом місцевого благополуччя

Івано-Франківська область посіла 5-те місце за індексом місцевого благополуччя з позитивним результатом 0,21. У порівнянні з 2023 роком, коли цей показник складав 0,3, регіон опустився на 2 позиції.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише КУРС.

За індексом місцевого благополуччя оцінює регіони соціологічна компанія “Рейтинг Груп”. Щоб розрахувати індекс регіону, соціологи з’ясовують оцінку мешканців своїм громадам за 22 критеріями, що об’єднали у 5 компонентів Індексу: емоційне сприйняття, рівень цивільної безпеки, рівень освіти і медицини, впорядкованість і економічні можливості.

Порівняно з 2023 роком рівень емоційного сприйняття населених пунктів знизився з 0,68 до 0,45. Всі критерії (сила, краса, жвавість, цікавість, прогресивність) впали, крім унікальності. На Прикарпатті емоційний показник є одним із найвищих і становить 0,6. Простіше кажучи, прикарпатці люблять свої міста й села і пишаються ними.

Загальний економічний індекс є від’ємним. Цей показник тільки в Києві має позитивну оцінку, а в решти 22 регіонах його значення від’ємне (-0,5 і нижче). На Прикарпатті становить -1,0. Це означає, що ситуацію з доходами, роботою, економічними можливостями мешканці оцінюють як погану.

Загальна оцінка впорядкованості в регіонах знизилася з +0,1 у 2023 році до -0,1 (негативне значення) у 2024 році майже за всіма критеріями, але найбільше погіршилася оцінка розвиненості культурного життя (з 0,3 до 0). Не змінилася негативна оцінка стану доріг (-0,4). На Франківщині оцінка впорядкованості не перейшла в негативне значення, а дорівнює 0.

З 2023 року компонент цивільної безпеки дещо погіршився: з 0,3 до 0,2, Оцінки знизилися за всіма трьома показниками (безпека пішоходів, дітей і безпека в темну пору доби). Найкраща ситуація – у західних областях, зокрема в Івано-Франківській показник позитивний 0,7.

Загальна оцінка освіти й медицини в країні у 2024 році залишається на рівні 0,2, Рівень медичних послуг оцінений на рівні -0,1, як і раніше. Але дещо знизилася оцінка шкільних (з 0,5 до 0,4) і дошкільних (з 0,3 до 0,2) закладів. Лідером за оцінкою освіти й медицини є Київ (0,9). Відносно високі показники також мають Волинська (0,5), а також Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька й Рівненська області (по 0,4).

48% українців вважають, що майбутнє в Україні є перспективним. До топ-5 регіонів-оптимістів входить й Івано-Франківська область з результатом 51%.

У перспективності майбутнього у своєму населеному пункті переконані 45% респондентів. Лідерами за цим показником є Київ – 62%, трохи нижчий, але все ж високий показник в Івано-Франківській області – 49%.

Індекс можливостей самореалізації молоді – це середня оцінка різних аспектів самореалізації людини у населеному пункті, яка становить -0,65 за шкалою від -3 до +3. Київ – єдиний населений пункт, де індекс має позитивне значення – 0,4. В Івано-Франківській області він становить -0,7.

Лідерами за Індексом міграційних настроїв є Закарпатська, Чернівецька області та Київ. Водночас найменше хочуть переїхати за кордон жителі у Херсонській (-1,3), Сумській (-1,2), Львівській (-1,2), Чернігівській (-1,2), Рівненській (-1,2), Житомирській (-1,1) та Івано-Франківській (-1,1) областях.