Через суд державі повернуть незаконно приватизовані землі Карпатського нацпарку

На Івано-Франківщині понад пів гектара земель природно-заповідного фонду було незаконно передано у приватну власність.

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області.

Йдеться про дев’ять приватизованих ділянок, розташованих на території Яблунівської громади, повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури.

“Землі площею понад пів гектара були неправомірно передані у приватну власність на території Яблунівської сільської ради. Надалі власниця поділила територію на дев’ять земельних ділянок та продала. Однак ці землі належать до природно-заповідного фонду Карпатського національного природного парку та не можуть перебувати у приватній власності”, — йдеться у дописі.

Екологічні прокурори подали позов у Яремчанський міський суд щодо повернення землі нацпарку. Суд погодився з доводами прокурорів й задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.