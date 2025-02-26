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Полеглому майору Василю Полагнюку з Прикарпаття присвоїли звання "Герой України" посмертно
Диван на коліщатках в темній вітальні

Полеглому майору Василю Полагнюку з Прикарпаття присвоїли звання “Герой України” посмертно

Автор: Петро Якимчук
26/02/2025 21:41
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Командиру роти оперативного призначення Першої президентської бригади імені Дорошенка “Буревій” Нацгвардії України з Прикарпаття Василю Полагнюку присвоїли звання “Герой України” посмертно.

Відповідний указ опублікували на сайті президента України, передає Правда іф з посиланням на Суспільне

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Полагнюку Василю — майору (посмертно)”, — йдеться в указі.

Що відомо про майора Василя Полагнюка

Василь Полагнюк народився 28 грудня 1990 року в селі Текуча Яблунівської громади, що на Івано-Франківщині. Тривалий час чоловік жив у Києві.

Василь Полагнюк був професійним кінологом. Він став на захист України на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спочатку служив у 25 бригаді охорони громадського порядку імені князя Аскольда Нацгвардії. Згодом воїн перевівся до бригади “Буревій” НГУ”. Мав позивний Кінолог.

7 травня 2024 року Василь Полагнюк отримав поранення у бою в Серебрянському лісі, що на Луганщині. Упродовж п’яти днів медики боролися за його життя. Воїн помер 12 травня 2024 року. Без батька залишився син Максим.

Герой України Василь Полагнюк