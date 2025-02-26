Для франківців запустили набір на безкоштовний онлайн-курс німецької мови: деталі

Мережа освітньо-культурних та волонтерських просторів Гончаренко центр запускає набір на безоплатний онлайн-курс німецької мови для франківців. Заняття будуть відбуватися щотижня, а вивчати мову можна як з нуля, так і маючи базові знання німецької.

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Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. Як зазначає директорка онлайн-платформи Вікторія Захарова, основна мета курсу — допомогти учасникам покращити сприйняття мови на слух, розширити словниковий запас і навчитися спілкуватися впевнено та невимушено.

«Це можливість для тих, хто завжди мріяв вивчити німецьку, але відкладав це в довгий ящик. Заняття для базового та середнього рівня, просте пояснення складних граматичних конструкцій, багато розмовної практики, зручне навчання на онлайн-платформі та комунікація в чаті — ми створили всі умови для ефективного та комфортного навчання», — діляться у просторі.

Заняття будуть проводити для трьох груп: Absolute Anfänger (А0), Anfänger (А1) та Grundlagen (А2). Студенти групи початкових рівнів отримають розуміння про базові конструкції, базову граматику та побудову найпростіших речень. Студенти середнього рівня зможуть опанувати граматику, розширити словниковий запас та вільно користуватися німецькою для роботи, навчання чи подорожей.

Опісля завершення курсу учасники отримають сертифікати, які підтверджують володіння мовою. Курс триватиме три місяці, старт навчання у березні. Участь безоплатна — для цього достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.