Від глаукоми, мігрені та для дітей. Які нові препарати увійшли до програми «Доступні ліки»

У 2025 році програму «Доступні ліки» знову розширили. Цього року до неї ввійшли нові препарати з лікування серцево-судинних захворювань, ліки від мігрені, а також дитячі лікарські засоби.

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Усі препарати можна отримати в аптеках або безкоштовно, або з невеликою доплатою, пише Репортер.

Ще 24 препарати та ліки

У 2024 році до списку препаратів, вартість яких держава відшкодовує повністю або частково, увійшли засоби від серцево-судинних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона. А також – медпрепарати під час посттрансплантаційного періоду та для паліативних хворих.

У 2025 році до списку увійдуть ще 24 найменування:

комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань;

лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги;

лікарські засоби для лікування хвороб ендокринної системи;

лікарські засоби для лікування метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань;

лікарські засоби для лікування глаукоми;

лікарські засоби для лікування мігрені;

лікарські засоби для лікування захворювань у дітей.

До препаратів, які підлягають реімбурсації, увійшли три, які лікують серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання: Лізиноприл + Гідрохлортіазид, Телмісартан + Амлодипін, Телмісартан + Гідрохлортіазид.

Паліативні хворі тепер можуть безкоштовно отримати Лоперамід і Метоклопрамід.

Від хвороб ендокринної системи держава відшкодовуватиме вартість таких засобів як Каберголін, Флудрокортизон, Гідрокортизон, Левотироксин.

Для лікування метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань, до списку увійшли Алопуринол, Сульфасалазин, Метотрексат, Пеніциламін, Гідроксихлорохін,

Азатіоприн, Преднізолон, Метилпреднізолон і Піридостигмін.

Хворі з глаукомою тепер можуть скористатися у рамках програми очними краплями з діючою речовиною Ацетазоламід, а з липня 2025 – ще і Тимолол, Латанопрост, Пілокарпін,. А від мігрені – Пропранолол і Суматриптан.

Для лікування дитячих захворювань до «Доступних ліків» увійшли медзасоби Амоксицилін, Метронідазол і Мебендазол. А з липня 2025 року – Азитроміцин, Офлоксацин, Тетрациклін і Ципрофлоксацин.

Де отримати «Доступні ліки»

В Івано-Франківській області до програми наразі включені 830 аптек, які уклали договір з Національною службою охорони здоров’я України (НСЗУ). Але не всі ліки можна отримати в цих аптеках. Загалом у понад 600 аптеках Прикарпаття можна погасити більшість рецептів за «Доступними ліками».

Втім, наркотичні та психотропні препарати можна отримати лише у 54 закладах. А для лікування паліативних хворих – у 16. Це по дві аптеки у Франківську, Коломиї, Калуші й Долині та по одній – у Городенці, Надвірній, Галичі, Верховині, Тлумачі, Рожнятові, Косові та Яблуневі. Повний список аптек, які підтримують програму «Доступні ліки», можна знайти тут. Також варто звертати увагу на відповідну наліпку на дверях закладу.

А з 1 липня 2025 року всі аптеки повинні будуть укласти договір з НСЗУ за програмою «Доступні ліки».

Маршрут пацієнта різниться залежно від того, які ліки йому треба отримати. Наприклад, хворі на серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, рецепт на ліки можна отримати у свого сімейного лікаря. Новий рецепт можна отримати за сім днів до закінчення терміну попереднього. Те ж саме і з рецептом на пероральні гіпоглікемічні засоби для хворих на цукровий діабет.

Коли потрібно доплачувати

А от, щоб отримати рецепт на інсулін, ліки від розладів психіки чи епілепсії, спочатку план лікування має скласти лікар-спеціаліст та внести його до електронної системи. Далі електронний рецепт має видати лікар-спеціаліст або лікар загальної практики (сімейний, педіатр чи терапевт).

Деякі ліки, що входять до програми, безкоштовні, а за деякі треба доплатити. Список доплат можна знайти за посиланням.

Що стосується інсуліну, то повністю безкоштовно його можуть отримати діти до 18 років та вагітні жінки. Учні навчальних закладів до 25 років, хворі на діабет з порушеннями зору чи верхніх кінцівок можуть безкоштовно отримати людський інсулін, а за його аналог доведеться доплачувати 15%. Виняток – ті, кому діагностували алергію на людський інсулін або ж у кого протягом шести місяців спостерігалися випадки важкої гіпоглікемії через лікування людським інсуліном. Ці люди можуть отримати аналог так само безоплатно.

Усі решта пацієнти мають право не платити за флакони людського інсуліну, але доплачувати за картриджі та шприц-ручки 15%. Стільки ж треба доплатити й за флакони, картриджі та шприц-ручки для аналога інсуліну.

Загалом зараз до програми включені 589 торгових назв ліків та медичних виробів, серед яких 208 – повністю безоплатні.