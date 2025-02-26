В Івано-Франківській громаді рівень злочинності у 2024 році знизився на 9%

У 2024 році рівень злочинності загалом знизився на 9%, значно поменшало крадіжок, грабежів і розбійних нападів.

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Про це доповів керівник окружної прокуратури Ігор Стефанишин на сесії міської ради, пише Галка.

Упродовж 2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 3 917 кримінальних правопорушень проти 4 320 за у 2023 році. Це на 9% менше.

Також зменшилась кількість тяжких злочинів: із 1 629 до 1 438. Зменшилась кількість скоєних кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи (з 3 до 1), проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (з 7 до 2), у тому числі зґвалтувань (з 2 до 1).

Також знизилось число кримінальних правопорушень проти власності (з 1 747 до 1 175), зокрема крадіжок (з 759 до 312), грабежів (з 12 до 6), шахрайств (з 889 до 810); не вчинено жодного розбійного нападу (проти 3). Однак збільшення випадків хуліганства, підпалів військового транспорту та незаконного контенту в інтернеті вказує на зміну природи загроз.

У 2,5 раза зросла кількість кіберзлочинів, а злочини проти громадського порядку та моральності зросли у 10 разів.

Начальник Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області Роман Андрущак повідомив, що за минулий рік зареєстровано 716 таких злочинів (проти 762 торік), з яких розкрито 170. Найпоширеніші схеми: фішингові посилання (347 випадків), шахрайства при купівлі-продажу товарів через соцмережі (204) та злам сторінок із проханням про допомогу (143). Проблемою залишається виведення коштів на закордонні рахунки, тому правоохоронці проходять навчання разом із кіберспеціалістами.

Також поліція зосередила увагу на боротьбі з незаконним обігом наркотиків: задокументовано 374 злочини, з яких 202 стосувалися зберігання, 163 — збуту. Ліквідовано 7 наркопритонів, вилучено амфетамін, канабіс, МДМА, PVP, 4ММС та інші психотропні речовини.