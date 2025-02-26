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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Погоні відбудеться проща-відпуст за припинення війни

Автор: Lilia
26/02/2025 19:49
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У неділю, 2 березня, у Марійському відпустовому центрі, який знаходиться у селі Погоня Тисменицької громади на Франківщині, відбудуться особливі моління за припинення війни.

Про це розповідають на Facebook-сторінці паломницького місця.

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Пропонуємо ознайомитися із програмою:

10:00 — Божественна Літургія

12:00 — Божественна Літургія. Виставлення Святих Тайн. Молебень до Погінської Богородиці

Окрім того, буде змога єднатися у молитві із паломниками в режимі онлайн за допомогою трансляції, яка проводитиметься наживо на сторінці монастиря Успіння Матері Божої.

14:30 — Роздуми на Хресній дорозі

Опісля відбудеться мирування, освячення придбаних речей, благословення свяченою водою, апостольське благословення, а також всім вірним уділять повний відпуст.

18:00 — Божественна Літургія