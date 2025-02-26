У Погоні відбудеться проща-відпуст за припинення війни

У неділю, 2 березня, у Марійському відпустовому центрі, який знаходиться у селі Погоня Тисменицької громади на Франківщині, відбудуться особливі моління за припинення війни.
Про це розповідають на Facebook-сторінці паломницького місця.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пропонуємо ознайомитися із програмою:
10:00 — Божественна Літургія
12:00 — Божественна Літургія. Виставлення Святих Тайн. Молебень до Погінської Богородиці
Окрім того, буде змога єднатися у молитві із паломниками в режимі онлайн за допомогою трансляції, яка проводитиметься наживо на сторінці монастиря Успіння Матері Божої.
14:30 — Роздуми на Хресній дорозі
Опісля відбудеться мирування, освячення придбаних речей, благословення свяченою водою, апостольське благословення, а також всім вірним уділять повний відпуст.
18:00 — Божественна Літургія